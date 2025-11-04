Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una anécdota que, si no fuera por el riesgo que implicó, rozaría la comedia costumbrista, un intento de robo ocurrido en la noche del lunes en la ciudad de Las Heras culminó de la manera menos esperada: con el delincuente durmiendo plácidamente dentro de la vivienda que intentaba saquear.

Este hecho, ocurrido alrededor de las 23 horas, generó estupor en la comunidad ya que la víctima es una mujer de 97 años. Según pudo saber La Opinión Austral, alrededor de las 23 horas ingresó un llamado que alertaba sobre la presencia de un masculino en la propiedad de una anciana, con claras intenciones de robo. Desde la Comisaría Primera dieron detalles de la increíble secuencia: el sujeto había ingresado a la vivienda y se encontraba reuniendo diversos elementos para llevarse, entre ellos, un televisor.

Sin embargo, el cansancio o una inexplicable oleada de somnolencia se interpuso en sus planes. El delincuente aparentemente “le agarró sueño y se durmió” mientras perpetraba el robo.

La rápida acción

La inusitada situación no pasó desapercibida. Fueron unos transeúntes, que circulaban por la zona, quienes se percataron de la presencia del intruso. Ante la escena, actuaron rápidamente para inmovilizar al sujeto, manteniendo la reducción hasta el arribo del personal policial.

Este individuo, que terminó tras las rejas, no es un desconocido para las fuerzas de seguridad. Desde la Policía indicaron que es conocido por otros hechos del pasado. Tras ser despertado y reducido por la policía, el sujeto quedó detenido, y se encuentra actualmente a la espera de ser llamado por el juzgado de instrucción pertinente.

Durante las diligencias posteriores, se procedió al secuestro de los elementos que el ladrón ya había acopiado, confirmando la frustración del intento de sustracción.