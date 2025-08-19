Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del lunes estuvo marcada por un fuerte susto en la localidad de Las Heras, cuando un automóvil protagonizó un vuelco en la Ruta Provincial N° 43, en el tramo que conecta la ciudad con Perito Moreno. El siniestro, que se produjo cerca de la medianoche, involucró a tres jóvenes de entre 18 y 19 años que, según confirmaron las autoridades, habían ingerido alcohol antes de subirse al vehículo. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos de gravedad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que alrededor de las 00 horas se recibió un llamado de emergencia en la comisaría local alertando sobre el vuelco de un Chevrolet Corsa a pocos kilómetros del casco urbano. Una comisión se dirigió inmediatamente al lugar y encontró el rodado dado vuelta sobre la calzada, sin ocupantes en su interior. Poco después, se supo que los tres jóvenes habían sido trasladados al hospital local por vecinos que pasaban por la zona y brindaron auxilio.

En el nosocomio, el conductor -un joven de 19 años- y sus dos acompañantes, un muchacho y una chica de 18 años, fueron atendidos por el personal médico. Pasadas las 5:30 de la mañana, los profesionales informaron que los tres estaban fuera de peligro y presentaban solo lesiones leves. Sin embargo, todos se encontraban bajo los efectos del alcohol, situación que no pasó inadvertida para las autoridades policiales y judiciales.

Lo que agravó aún más el cuadro fue que, según se constató, el joven conductor habría tomado el auto sin autorización de su padre, propietario del Chevrolet Corsa. Tras el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo, se procedió al secuestro del vehículo, el cual quedó bajo resguardo en el Corralón Municipal a disposición del Juzgado de Faltas.