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A menos de tres años del asesinato de Gimena Extremador, ocurrido el 17 de noviembre de 2023 en Las Heras, la situación procesal de Nelson Saldivia volvió a generar preocupación en la familia de la joven. La defensa pidió que se cese la prisión preventiva, al plantear que el acusado está próximo a cumplir tres años detenido sin que se haya dictado una sentencia.

El ex pastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extermador.

La Fiscalía de la Cámara Criminal de Caleta Olivia avaló el planteo. Sin embargo, el tribunal todavía debe resolverlo: por ahora, no hay una decisión que indique que Saldivia vaya a dejar la prisión preventiva. El expastor está acusado de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, una imputación que aún debe ser analizada en el proceso judicial.

La posibilidad de que el acusado espere el juicio fuera de la cárcel provocó una fuerte reacción de Gabriela Extremador, madre de Gimena, quien quedó a cargo de la crianza de sus tres nietos. En una publicación de Facebook, contó el impacto que le causó recibir la noticia: “Me lloré la vida cuando mi abogado me informó de que hay posibilidad que este hijo de p… salga de la cárcel a esperar sentencia en su domicilio”.

El periodista de La Opinión Zona Norte, Jorge Bilbao, y la madre de la joven asesinada, Gabriela Extremador.

De la misma manera, la hermana de Gabriela y tía de Gimena, Susy Amaya, también se expresó en redes sociales y convocó a los vecinos de Las Heras a unirse a ellos y llevar a cabo una marcha pacífica con un claro pedido: “que los jueces no liberen al asesino”. Aunque por el momento no hay fecha para el encuentro.

El repudió de la tía de Gimena

“¿Hasta cuándo nos van a seguir matando como perras?”, comienza el posteo de Amayo, realizado en redes sociales, específicamente en Facebook. Su publicación surge luego de que La Opinión Austral adelantara la posibilidad de que Saldivia sea liberado.

Tapa del 30 de noviembre del 2023.

“Llevamos tres años arrastrando un dolor que destruye a toda nuestra familia, mi hermana Gabriela me mandó este doloroso aviso con el alma rota. A mi sobrina le arrebataron la vida en uno de los femicidios más brutales de la historia de Santa Cruz”, agregó.

A continuación, convocó a toda la comunidad a movilizarse en pedido de clemencia y Justicia. “No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que lo liberen. Pedimos clemencia, pero también exigimos que nos escuchen”.

Gimena Extremador estuvo presente en la marcha de “Basta de femicidios”. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Pidió que todos los vecinos, familias, amigos y a la comunidad entera los acompañe en una movilización pacífica “para hacer oír nuestro dolor”. “Traigan sus carteles, velas y banderas. Unamos nuestras voces por Gimena, por Martina y por todas las mujeres de Santa Cruz. No nos dejen solas en este pedido de auxilio”, rogó.

Finalmente, se refirió a su hermana. “Quiero justicia para mi hermana, que viene sufriendo en un silencio ensordecedor desde hace años. No quiero que también la maten a ella en vida, porque eso es exactamente lo que están haciendo en este momento. A mi hermana ya le arrancaron el corazón una vez cuando mataron a su hija; ¡no permitan que la vuelvan a matar destruyendo lo último que le queda de fuerzas!”.