Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El termómetro vuelve a dispararse en Las Heras y anticipa un fin de semana sofocante en el norte santacruceño. Con temperaturas que superarán los 30 grados y un sábado que alcanzaría los 33°C, la localidad permanece bajo alerta amarilla por calor.

De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes la máxima llegará a 30°C. El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde.

El viento será moderado del sector oeste, con velocidades entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas podrían ubicarse entre los 50 y 59 km/h en distintos momentos de la jornada.

Las Heras bajo alerta por calor con picos de 33°C.

El sábado marcará el punto más alto del episodio de calor, con una máxima estimada en 33°C. El domingo comenzará un leve descenso térmico, con 28°C, aunque el ambiente seguirá siendo cálido.

Según el Sistema de Alertas Tempranas por temperaturas extremas, la zona de la Meseta de Deseado se encuentra en nivel amarillo, lo que implica un efecto leve a moderado en la salud, especialmente para adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

El alivio más marcado llegaría entre lunes y martes, cuando las máximas descenderían a 25°C y luego a 19°C, con probabilidad de precipitaciones.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan extremar cuidados: hidratarse de manera constante, evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan extremar cuidados: hidratarse de manera constante, evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas, no realizar actividad física intensa en horarios de mayor temperatura y no dejar niños ni mascotas dentro de vehículos. Los golpes de calor pueden manifestarse con mareos, dolor de cabeza, náuseas y deshidratación, por lo que se aconseja acudir a un centro de salud ante síntomas compatibles.