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Uniformados de la Comisaría Segunda intervinieron tras un llamado anónimo que alertó sobre un hecho ilícito en una vivienda del barrio Las Américas. Al arribar al lugar, mantuvieron entrevista con el propietario, quien relató que al llegar al domicilio comprobó que desconocidos habían dañado el sistema de seguridad de la puerta principal para ingresar.

Desde el interior sustrajeron una pulverizadora manual, un taladro, una luz de emergencia y un envase con insecticida líquido. No se registraron otros daños ni faltantes en el inmueble, informaron fuentes de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral.

Se realizaron todas las diligencias procesales de rigor y las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la ciudad. A la espera de la citación correspondiente para recibir la declaración jurada del damnificado, la investigación continúa para dar con los responsables del robo.