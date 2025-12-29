Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El martes 30 de diciembre se perfila como una jornada ventosa en Las Heras, con condiciones que estarán dominadas por el viento fuerte, especialmente desde la media mañana y durante la tarde.

De acuerdo a los datos disponibles, el viento soplará del sector oeste, con velocidades sostenidas que rondarán entre los 45 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 80 a 85 km/h en algunos tramos del día. Se trata de un viento fuerte para los parámetros habituales de la localidad, similar al registrado en otras jornadas recientes.

En términos cotidianos, será uno de esos días en los que el viento se hace sentir con intensidad, levanta polvo y condiciona las actividades al aire libre, especialmente aquellas que requieren fuego abierto o permanencia prolongada en espacios descubiertos.

Según datos tomados del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored, el martes será el día más ventoso de la semana, antes de un escenario más estable previsto para el 31 de diciembre y el 1° de enero.

Temperatura y estado del cielo

En cuanto a la temperatura, el martes se presentará con valores agradables. La mínima rondará los 14 a 15 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 27 grados, en un contexto de ambiente seco. El viento hará que el calor no se sienta pesado. El cielo estará despejado a parcialmente nublado, y no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Ante este escenario, se recomienda: Asegurar objetos sueltos en patios y balcones, extremar precauciones con el fuego, evitar actividades al aire libre en horas de ráfagas más intensas y mantenerse informado a través de los canales oficiales

