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Un hombre de 58 años fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado sobre Avenida Perito Moreno al 1200, en la localidad de Las Heras, en un hecho que es investigado por las autoridades como “muerte dudosa”.

El hallazgo se produjo en las últimas horas y fue confirmado por el oficial a cargo del operativo, quien indicó que aún no se han determinado las causas del fallecimiento.

En el lugar trabaja personal de la Seccional Primera de Policía junto con efectivos del Cuartel de Bomberos 11, quienes llevaron adelante las primeras actuaciones y resguardaron la escena para las pericias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer con precisión las causas de la muerte.