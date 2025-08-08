Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alrededor de las 16 horas de este viernes, personal policial recibió un llamado telefónico alertando que en la avenida 9 de Julio de Las Heras varios vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego.

Efectivos de la Comisaría Primera y Segunda se dirigieron al lugar y corroboraron la denuncia, encontrando tres vehículos estacionados que presentaban impactos de bala. Fuentes policiales precisaron que se contabilizaron nueve orificios producidos por proyectiles calibre 9 milímetros.

Los rodados pertenecen a una familia de la comunidad zíngara. El propietario se encuentra de viaje y su esposa manifestó a la Policía que desconocía quién podría haber efectuado los disparos, ya que —según dijo— no tienen problemas con nadie.

Tras más de tres horas de ocurrido el hecho, no se registraron denuncias formales. Los vehículos serán secuestrados en el marco de la investigación.

En el lugar trabajó personal policial de ambas comisarías, agentes de Tránsito municipal, el área de Criminalística y efectivos de la DDI, quienes investigan la autoría de los disparos. Además, se están revisando las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al responsable del ataque.