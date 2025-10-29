Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se registró un hallazgo tan inesperado como inquietante en Las Heras. Una mujer y un hombre se presentaron en la Comisaría Primera para informar que, mientras recorrían una zona rural ubicada a unos 11 kilómetros de la localidad, camino al río Deseado, habían encontrado lo que parecía ser un cráneo humano.

Según pudo saber La Opinión Austral, de inmediato, personal de la División Policial local se dirigió al lugar acompañado por efectivos del Gabinete Criminalístico. Al arribar, los agentes constataron que, efectivamente, sobre el suelo reseco y agrietado yacía un cráneo humano con un deterioro visible, especialmente en la región parietal. Según el informe preliminar, la pieza ósea conservaba las placas dentarias superior e inferior, además de presentar un pequeño resto de nailon adherido al maxilar derecho, un detalle que podría resultar relevante para los peritos forenses.

Las autoridades procedieron al resguardo del hallazgo, que fue trasladado por orden judicial para su análisis genético en el Laboratorio Regional de Investigación Forense. El objetivo principal será determinar la identidad de la persona, tarea que podría arrojar luz sobre viejos casos sin resolver en la región.

Según indicaron portales de la zona norte de la provincia, expertos en criminalística consultados por la policía estiman, en base a la estructura y circunferencia del cráneo, que podría pertenecer a un hombre adulto. Las piezas dentarias serán clave para establecer comparaciones de ADN con registros de personas desaparecidas en la zona.