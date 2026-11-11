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En muy pocos días se van a cumplir tres años del día en que Gimena Extremador fue encontrada sin vida en una calle descampada del barrio El calafate de la localidad de Las Heras. En seis días se recuerda un nuevo aniversario del 17 de noviembre del año 2023, día en el que la joven madre fue hallada semidesnuda y con más de 30 puñaladas con distintos cuchillos.

Hace más de una semana, la madre de la víctima, Gabriela Extremador, estuvo en Caleta Olivia y fue a la Cámara Criminal en busca de dialogar con un juez. La mujer había sido informada a través de su abogado, el doctor Alberto Luciani, sobre la posibilidad de que el expastor Nelson Saldivia sea liberado.

El expastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extremador.

A principio del mes, el abogado defensor Alex Díaz presentó un planteo en el que solicitaba la excarcelación de Saldivia, dado a que se cumplen tres años de estar privado de su libertad. La ley dice que una persona no puede estar presa tres años sin haber pasado por un juicio.

Gabriela habló con el juez penalista Mario Albarrán

El martes 3, Gabriela se reunió con el juez penalista Mario Albarrán y la secretaria de la Cámara, Anabela Monsalve. En una entrevista con La Opinión Austral, la mujer celebró que la recibieron bien y le explicaron de que están trabajando sobre las últimas pericias y las más importantes. “Cuando llegó el expediente faltaba información y eso atrasó un montón, ahora volvió a llegar completo en agosto recién de este año”.

Gabriela Extremador se presentó en la Cámara Criminal de Caleta Olivia y habló con el juez Mario Albarrán. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre esas pericias, que son “muy importantes”, de acuerdo con lo que le explicaron a la madre de la víctima, estaría la de el celular de Gimena y el cotejo de los restos de piel que había debajo de sus uñas, la amiga de la familia explicó que Gabriela consultó eso y, “de manera general”, les dijeron que estaba todo, “dando a entender WhatsApp, imágenes, entre otros, que es lo más completo que necesitaba la causa“.

Gabriela había dicho que, para ella, las uñas de su hija hablaron. “El celular también habló y y por lo que mi abogado me fue diciendo, es posible que este hombre pueda llegar a quedar en cadena perpetua y le ruego a Dios que así sea. Así que bueno, vamos a seguir esperando este que lleguen las pericias”.

En la entrevista, la mujer comentó que el lunes 9 le iban a notificar que iba a ocurrir con la situación de Saldivia.

Gimena Extremador (Der.), asesinada de 32 puñaladas el 17 de noviembre de 2023, junto a su madre.

“Espero novedades”

Al ser consultada por La Opinión Austral, a cerca si tuvo novedades por parte de la Justicia, Gabriela contó que hasta el momento no le informaron nada. “Todavía no tengo novedad. Creería que todavía están con el tema. Así que esta semana, yo supongo que el viernes por lo que me dijo mi abogado, vamos a tener novedades”, comentó.

Por otro lado, manifestó que el “13 de diciembre lo tienen que llevar a Saldivia a unas pericias, esto es lo único que supe, pero del resto nada, todavía deben estar debatiéndolo y para el viernes voy a tener novedades”, cerró.