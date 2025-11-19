Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Escuela de Danzas “General Las Heras”, principal semillero del Ballet de la Patagonia – Santa Cruz, concretó un hecho histórico al participar del Primer Festival Cosquín Danza, el nuevo encuentro nacional de danzas folklóricas organizado por la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín. El evento reunió a ballets, academias y escuelas de todas las provincias del país y se desarrolló del 14 al 16 de noviembre de 2025 en la tradicional Plaza Próspero Molina, corazón del Festival Nacional del Folklore. Para los niños y jóvenes de Las Heras, significó la posibilidad de pisar por primera vez el escenario Atahualpa Yupanqui, uno de los templos mayores de la danza y la música argentina. La presencia de la delegación santacruceña se convirtió en un orgullo para cada familia y para toda la comunidad, que celebra los 28 años de formación, disciplina y excelencia artística de esta institución emblemática del norte provincial.

Durante el festival, el director del Ballet de la Patagonia, Daniel Uribe, fue convocado por la Comisión de Cosquín para asumir un rol central en la proyección cultural del país. En diálogo con Jorge Bilbao de FM Las Heras 92.1 MHz, la radio del Grupo La Opinión Austral, Uribe explicó que “este fin de semana fue el evento y participó gente de todo el país, ballets y academias de todas las provincias. Es el primer evento que se hace, organizado por la Comisión, y en base a eso fue que me convocaron como Delegado de la Patagonia para coordinar este festival enorme”. El reconocimiento a su trayectoria abre una nueva etapa para el desarrollo cultural de la región.

Uribe también confirmó que ya comenzaron los trabajos para concretar nuevos proyectos de alcance nacional e internacional. “Se habló de los proyectos que vamos a concretar el otro año. Voy a estar como Coordinador General del Mundial de la Cultura. Me dijeron que la idea es hacer historia, y justo en un lugar tan emblemático como Cosquín, que genera tantas cosas en nosotros”, señaló. El Primer Mundial de la Cultura, previsto para noviembre de 2026, reunirá a alrededor de diez países y posicionará a la Patagonia y a la Argentina en un plano de intercambio artístico global.

Otro aspecto destacado del encuentro fue la posibilidad de avanzar en futuras presentaciones del Ballet de la Patagonia en el escenario mayor. “Por supuesto, también hablamos del intercambio cultural y de la posibilidad de volver a pisar el escenario mayor con el Ballet de la Patagonia. Ese es otro de los objetivos ya conversados. Se irá trabajando con el tiempo”, indicó Daniel Uribe a Noticia UNO, que se emite por FM 92.1 de Las Heras.

Finalmente, contó que durante la reunión con los principales referentes de la danza “se establecieron acuerdos artísticos y de cooperación que permitirán fortalecer la presencia de la institución en escenarios nacionales e internacionales”.

La danza de Santa Cruz dejó su huella en Cosquín, proyectando a la Patagonia hacia nuevos desafíos de alcance global: “La Cultura del fin del Mundo”.

La participación en este Primer Festival Cosquín Danza marca un antes y un después para la cultura santacruceña. La Escuela de Danzas “General Las Heras” reafirma su rol como referente nacional e internacional, siendo una de las pocas instituciones infanto-juveniles del país con presencia en América, Europa y Asia. Una vez más, la danza de Santa Cruz dejó su huella en Cosquín, proyectando a la Patagonia hacia nuevos desafíos de alcance global.

