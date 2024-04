Inadmisible: una pareja se separó, el hombre entró a la casa mientras la mujer no estaba y se llevó los muebles y el auto. Además, planeaba renunciar a su trabajo como petrolero para no pagar la cuota alimentaria de sus dos hijos.

Según confirmaron fuentes policiales a La Opinión Zona Norte, el hecho ocurrió el viernes de la semana pasada luego de que una pareja, que vivía en el barrio Docente de la localidad de Las Heras, en Santa Cruz, mantuviera una discusión.

En ese contexto, el hombre se fue de la casa, aunque, más tarde, cuando la mujer se fue a trabajar, volvió y se llevó los muebles y el auto. “Cuando llegué al domicilio (después de cumplir en su trabajo) encontré a mis dos hijitos de 2 y 8 años llorando porque él se estaba llevando todas las cosas”, contó.

El mensaje del ex en sus redes sociales.

“Ella denunció todo y cuando salió se dio cuenta de que su auto ya no estaba, así que agregó que también se lo habían llevado y sospechaba de él”, detallaron respecto de la presentación que había radicado la mujer ante la Comisaría Segunda. Esta conclusión la sacó luego de que el hombre dejara un particular mensaje en un estado de WhatsApp: “No aprendo más o será que me gustan las locas. Ahora, a agarrar la ruta”.

La víctima contó a La Opinión Zona Norte que ya habían tenido otros episodios similares. “Yo ya me había querido separar, pero él trabaja como petrolero en San Antonio y quería renunciar para no tener que pagar la cuota alimentaria“.

Finalmente, La Opinión Zona Norte conoció que, para localizar el vehículo, está trabajando el personal de la División de Investigaciones (DDI). “Le dimos intervención a ellos que tienen gente y andan por la calle, el auto tiene el pedido de secuestro”, comentó la fuente policial a La Opinión Zona Norte.