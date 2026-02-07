Un violento incidente alteró la tranquilidad de la tarde del viernes en la ciudad de Las Heras, cuando dos hombres protagonizaron un grave episodio de amenazas y agresión contra un efectivo policial que cumplía servicio adicional en un supermercado de origen chino, ubicado sobre la calle Bezunartea. La situación derivó en la intervención de varias unidades policiales, la aprehensión de uno de los agresores y el inicio de una causa federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando dos masculinos ingresaron al comercio y, por motivos que se investigan, comenzaron a increpar y amenazar al policía que se encontraba prestando servicio de seguridad en el lugar. Según fuentes policiales, el intercambio verbal fue subiendo de tono hasta que uno de los sujetos, mayor de edad, intentó agredir físicamente al efectivo, lanzándole un golpe de puño que el uniformado logró esquivar, defendiéndose del ataque.

Lejos de calmarse la situación, otro individuo que acompañaba al agresor se sumó al intento de agresión, generando un momento de extrema tensión dentro del local. La escena fue presenciada por varios vecinos que se encontraban realizando compras, quienes, alarmados por el desorden y la violencia, dieron aviso inmediato a la División Comisaría Primera, solicitando presencia policial urgente.

La respuesta fue rápida. Personal de la División Comisaría Segunda acudió en apoyo de sus pares de la Primera y, tras un breve operativo dentro y fuera del comercio, lograron reducir y aprehender a uno de los agresores. El sujeto fue identificado como Alan M. E., quien posteriormente fue trasladado al nosocomio local para su evaluación médica, conforme a los protocolos vigentes, mientras se daba intervención a las autoridades judiciales.

Al momento de confirmarse la detención, durante el control de pertenencias del aprehendido, el personal policial halló en uno de los bolsillos de una campera blanca —con el escudo del club River Plate— un paquete de cigarrillos marca Mileno. Al revisar su contenido, se constató la presencia de quince cigarrillos de marihuana, con distintos tipos de filtros, todos envueltos en papel transparente.