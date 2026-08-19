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Un hombre de 51 años denunció haber sido víctima de una estafa luego de intentar solucionar un inconveniente para acceder a su cuenta de Naranja X. El hecho fue denunciado en la Comisaría Segunda de Las Heras y ocurrió en una vivienda del barrio Malvinas.

Según consta en el parte policial, alrededor de las 12.21, el damnificado se comunicó con un número telefónico, al que consideraba perteneciente a la entidad financiera. Tras realizar el contacto, desde ese número le efectuaron una videollamada.

Durante la comunicación no se observaba a ninguna persona, aunque el hombre escuchó únicamente la voz de un hombre. El interlocutor le solicitó que compartiera la pantalla de su teléfono celular con el objetivo de solucionar el inconveniente que tenía para ingresar a su cuenta.

El denunciante accedió al pedido. Luego, el supuesto representante de la entidad le indicó que debía colocar la cámara del teléfono frente a su rostro para que pudieran tomar sus datos biométricos y permitirle nuevamente el acceso a la aplicación.

Una vez que lograron ingresar a la cuenta, el hombre fue convencido de que, para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, debía transferir la totalidad del dinero que tenía disponible. El monto era de $453.352.

La transferencia fue realizada a una cuenta bancaria a nombre de una mujer, perteneciente al banco BSF. De acuerdo con la denuncia, le habían asegurado que el dinero sería devuelto.

Sin embargo, apenas se concretó la operación, el hombre que se encontraba al otro lado de la comunicación finalizó la llamada. En ese momento, el damnificado advirtió que había sido engañado y que se trataba de una estafa, por lo que denunció el perjuicio económico sufrido.

La causa fue caratulada como “estafa” y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1. Hasta el momento, no hay personas imputadas.