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A dos años y seis meses del asesinato de Gimena Yaneth Extremador, la joven de 29 años hallada sin vida en la ciudad de Las Heras el 17 de noviembre de 2023, la causa judicial atraviesa una nueva etapa procesal mientras crece el debate en torno a las pruebas reunidas durante la investigación.

En este contexto, el abogado Alex Díaz, defensor de Nelson Ezequiel Saldivia -expastor evangélico que permanece detenido bajo prisión preventiva- habló con FM Las Heras 92.1 en exclusiva y cuestionó el desarrollo de la instrucción judicial, planteó dudas sobre la hipótesis acusatoria y aseguró que aún existen numerosos interrogantes sin respuesta dentro del expediente.

“Yo estoy como abogado defensor en este caso del imputado Saldivia”, señaló Díaz al referirse a su participación en una de las causas criminales que más repercusión generó en la zona norte de Santa Cruz durante los últimos años.

Gimena Extremador, asesinada de 32 puñaladas en Las Heras

El letrado recordó que el hecho ocurrió hace más de dos años y medio y sostuvo que el paso del tiempo no logró despejar las dudas que, según su criterio, siguen presentes en la investigación. “Esto sucedió hace 2 años y 6 meses ya. 17 de noviembre del 2023”, remarcó.

Uno de los puntos centrales de la postura defensiva está relacionado con la mecánica del crimen. Díaz aseguró que, a su entender, la evidencia incorporada al expediente permitiría considerar la participación de más de una persona.

“Yo creo y esta es una apreciación personal, fueron más de una persona los que ejecutaron a Extremador, no fue solamente una persona conforme a la autopsia, conforme a todo lo que hay, a los relatos”, afirmó.

La defensa también cuestionó las acusaciones formuladas durante las primeras etapas del expediente. Según explicó, inicialmente se avanzó con una imputación agravada que luego fue modificada.

El ex pastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extermador.

“En primer momento se lo había acusado de femicidio, se lo había acusado de que estaba agravado por un montón de cuestiones y sin embargo, no hay un indicio firme de que diga: ‘El señor Saldivia ejecutó a la señora Extremador'”, sostuvo.

En esa misma línea, Díaz señaló que los testimonios incorporados durante la investigación describirían una relación amistosa entre la víctima y el acusado.”Todos los testigos dicen: ‘No, tenían una amistad‘. Hasta la propia novia de Saldivia dice: ‘Ellos tenían una amistad muy linda'”, manifestó.

El abogado también hizo referencia a una resolución dictada por la Cámara Criminal, que según explicó cuestionó aspectos vinculados al encuadre legal y al derecho de defensa.

“La resolución dice por incongruencia en el proceso porque se lo acusó, se le aplicó carátulas y cuestiones que el detenido no sabía, no pudo defenderse, se violentó el derecho al debido proceso. La Cámara le dijo al juzgado de Las Heras: ‘Hagan bien su trabajo porque así no funciona. No podemos encausar, no podemos acusar a alguien sin nada'”, expresó.

Vecinos y agrupaciones marcharon por el centro de Las Heras portando las banderas del colectivo feminista y el pedido local por Gimena Extremador. La movilización se replicó en sintonía con las masivas convocatorias que tuvieron lugar en todo el país. Foto: Jorge Bilbao/ La Opinión Austral

De acuerdo con la versión brindada por la defensa, esa situación derivó posteriormente en una modificación de la calificación legal de la causa. “La causa se recaratuló y hoy está en un investigado homicidio”, explicó.

Otro de los aspectos abordados por Díaz fue la situación procesal de su defendido. En declaraciones de fuerte contenido crítico, sostuvo que la investigación se encuentra enfocada en la persona equivocada. “La Justicia tiene hoy un perejil detenido. Es la realidad. Y los verdaderos andan sueltos, los verdaderos asesinos o verdaderas”, afirmó.

Respecto de uno de los elementos que históricamente fueron mencionados dentro de la investigación, relacionado con un bolso que contenía prendas húmedas, el abogado ofreció su interpretación.

“Lo encontraron al tipo con un bolso con ropa mojada que era de él, húmeda, recién sacada de un lavarropa. Por esa cuestión le dijeron: ‘No, este se está queriendo fugar'”, indicó y también apuntó contra el contenido general del expediente y cuestionó la consistencia de algunas actuaciones judiciales.

“Está todo inconcluso. De hecho, hasta el mismo antes de que se eleve ahora nuevamente a Cámara Criminal, el fiscal había hecho una elevación a juicio y esa elevación a juicio está todo así inconsistente, todo con cuestiones a medias”, sostuvo.

En relación con la actitud adoptada por Saldivia durante las primeras etapas de la investigación, el defensor explicó por qué el acusado decidió no brindar declaración en aquel momento. “Él dice que estaba recontra enojado con la vida. Dice: ‘Se muere la amiga, se entera que se muere su amiga. Si le culpan que él fue el que ejecutó a la amiga y encima le exigen una declaración‘. Él no quería saber nada”, relató.