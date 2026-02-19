Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó este miércoles la puesta en funciones de Matías González como nuevo jefe de la agencia Las Heras, un cargo que permanecía vacante desde la salida de Paula Álvarez hacia la Dirección Ejecutiva de PAMI Santa Cruz.

La designación no sólo cubre una vacancia administrativa sino que también completa el esquema político del organismo en la provincia, donde La Libertad Avanza viene consolidando espacios de gestión en dependencias nacionales.

Álvarez había asumido meses atrás la conducción provincial de PAMI, en el marco del reordenamiento impulsado por el gobierno nacional en las delegaciones del interior del país. Desde entonces, la oficina de Las Heras permanecía sin titular formal.

Con la asunción de González, el espacio libertario fortalece su presencia en la zona norte santacruceña, un territorio estratégico tanto en términos institucionales como políticos.

La normalización de la conducción en la agencia Las Heras apunta ahora a reforzar el funcionamiento administrativo y garantizar la continuidad de todas las prestaciones para los afiliados, en un contexto donde las delegaciones locales cumplen un rol clave en la atención cotidiana de jubilados y pensionados.

De esta manera, La Libertad Avanza completa la estructura de conducción del organismo en Santa Cruz, alineando la gestión provincial con referentes locales en el norte de la provincia.