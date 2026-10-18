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El sábado 17 de octubre del corriente año, vecinos y vecinas de Las Heras coparon las calles con un único pedido: “Basta de femicidios en Las Heras, justicia por ellas y por todas“, en referencia a los asesinatos de Gimena Extremador (17 de noviembre de 2023) y Martina Ríos (11 de octubre de 2026) que ocurrieron en la localidad. La jornada estuvo cargada de dolor y contó con la presencia de familiares de Gimena.

Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 18 de octubre de 2026.

Gabriela Extremador y sus allegados marcharon por las calles de la ciudad de la zona norte de Santa Cruz sosteniendo una bandera que exigía justicia por la joven. Asimismo, la mujer se encontró con la madre y la abuela de Martina, Cintia Fernández y Miriam Pacheco, con quienes mantuvo una charla. También dialogó con La Opinión Austral que estuvo presente en el lugar.

Cabe recordar que el caso llegaría a juicio en estos meses o en los primeros días de 2027. El único detenido por el crimen es Nelson Ezequiel Saldivia, un ex pastor evangélico de 46 años. La familia de la joven y el abogado querellante del caso, Alberto Luciani, vienen exigiendo desde hace tiempo que se determine una fecha para el inicio del juicio, en búsqueda de que el imputado sea juzgado.

Gimena Extremador, asesinada de 32 puñaladas en Las Heras

“Es muy triste que pase por segunda vez”

A un mes de que se cumplan tres años del homicidio de su hija, Gabriela volvió a reclamar que se fije la fecha del juicio. “Estoy re ansiosa, no hallo la hora de que salga ese juicio”, expresó la mujer sobre el proceso legal que tendrá la participación del fiscal de Cámara Carlos Rearte y el fiscal de Instrucción Ariel Candia.

El fiscal de Cámara Carlos Rearte y el fiscal de Instrucción Ariel Candia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La mujer sostuvo que el proceso podría realizarse en diciembre o, de postergarse, en marzo de 2027, aunque aclaró que todavía no hay una fecha confirmada. Según contó, su abogado viene presentando pedidos para que avance la causa, pero el expediente habría sido devuelto a Las Heras por estar incompleto y por errores en su redacción. También señaló que resta una pericia sobre un video para determinar si allí aparece una persona vinculada con la investigación.

“Siempre encuentran un motivo” para demorar el proceso, dijo Gabriela, quien consideró que el juicio ya debería haberse realizado. “Tres años es una agonía para nosotros como padres”, afirmó. También manifestó su preocupación porque uno de los acusados permanece alojado en una dependencia policial transitoria y sostuvo que “ya tendría que estar en una unidad”.

Gabriela charló con Cintia en el marco de la nueva marcha. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde la muerte de Gimena, Gabriela se hizo cargo de sus tres nietos, que tienen 8, 11 y 14 años. Contó que cada uno atraviesa el duelo de manera distinta y que busca apoyo psicológico para uno de ellos, que comenzó a expresar con mayor intensidad la ausencia de su madre. “No fue nada fácil”, resumió sobre estos años de crianza marcada por dolor.

El ex pastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extermador.

Durante la entrevista con LOA también se refirió al caso de Martina, cuyo carácter de femicidio aún no estaba confirmado, y dijo que se acercó a acompañar a su madre. “Es muy triste que por segunda vez, si fuera real, pase en nuestra localidad”, expresó. Luego reclamó una respuesta judicial: “Mientras la Justicia no se ponga las pilas de decir ‘sentencio’ y le haga saber al hombre que hay una consecuencia con lo que vos hacés, va a seguir pasando”.

Finalmente, Gabriela anticipó que el próximo 17 de noviembre, cuando se cumpla un nuevo aniversario del crimen de Gimena, familiares y allegados volverán a movilizarse. “Necesito que la Justicia sí o sí me dé una respuesta”, insistió en relación al juicio.

Alberto Luciani representa a la familia de Gimena Extremador. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El caso que conmocionó a la comunidad

Gimena Yaneth Extremador de 29 años fue encontrada sin vida el 17 de noviembre de 2023 en una calle de tierra del barrio El Calafate. Un vecino halló el cuerpo cerca de las 7:30 y alertó a la Policía. La joven presentaba numerosas heridas de arma blanca en todo su cuerpo, tenía el torso desnudo y unos perros de la zona habían comido parte de sus extremidades.

La Policía y la División Criminalística trabajaron en el lugar y comenzaron a relevar cámaras y a reconstruir el círculo cercano de la víctima. Durante las primeras horas de la investigación, Saldivia, que vivía cerca de la zona, fue demorado y quedó bajo investigación. Cuando lo detuvieron estaba a punto de fugarse.

Testigos habían señalado que lo vieron junto a Gimena durante la madrugada. La investigación también informó el hallazgo de prendas húmedas, de manchas de sangre y un cuchillo en la vivienda del sospechoso. Esos elementos formaron parte de las actuaciones.

Vecinos y agrupaciones marcharon por el centro de Las Heras portando las banderas del colectivo feminista y el pedido local por Gimena Extremador. La movilización se replicó en sintonía con las masivas convocatorias que tuvieron lugar en todo el país. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Saldivia permanece detenido con prisión preventiva. Su abogado defensor, Alex Díaz, cuestionó la investigación y sostuvo que, a su criterio, la evidencia no demuestra que su defendido haya sido quien ejecutó el crimen. También planteó la posibilidad de que hubiera participado más de una persona.