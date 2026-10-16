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Una mamá de la localidad de Las Heras realizó una denuncia en las instalaciones de la Comisaría Segunda contra un preceptor de 25 años por presuntas conductas de acoso hacia su hija, una adolescente de tan solo 13 años.

La presentación fue realizada el jueves 15 de octubre y quedó bajo investigación del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 que se encuentra a cargo del juez Eduardo Quelín. Se trata de una situación que tendría lugar en el Colegio Secundario N° 3 “José Manuel Estrada”.

Según consta en la denuncia, la madre dijo que cerca de un mes antes su hija le había contado que el hombre, que trabaja en el colegio secundario al que asiste, la observaba de manera insistente y miraba su cuerpo. También sostuvo que habría tenido actitudes similares con otras alumnas.

La mujer agregó que, a mediados de septiembre y cerca de las 17, la adolescente vio al preceptor en la plaza “San Martín”. De acuerdo con su relato, el hombre caminaba y daba vueltas por los alrededores mientras la observaba reiteradamente, antes de retirarse.