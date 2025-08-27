Las Heras: apareció “sana y salva” la mujer que había enviado mensajes inquietantes a su familia La comunidad de Las Heras respiró aliviada tras la aparición de una mujer de 46 años que había desaparecido de su hogar familiar. La señora había dejado mensajes preocupantes a su familia sobre problemas y deudas con personas desconocidas que la hostigaban hace dos meses.

La comunidad de la localidad de Las Heras se alivió a horas de la mañana del martes 26 de agosto del corriente año, dado a que la mujer que había desaparecido y enviado mensajes inquietantes a su esposo y su hijo, fue encontrada en buen estado de salud. La señora, de 46 años, había dicho que se iba de su hogar para evitarle problemas a la familia, ya que se había metido con personas que nunca debió involucrarse, conoció La Opinión Austral.

Tal como había publicado este medio, la denuncia se realizó el lunes a las 22 horas en la Comisaría Segunda por parte del hijo de la mujer, quien comentó que su padre le había alertado que la mujer le había enviado un mensaje de texto donde expresaba su intención de abandonar el hogar debido a una deuda con personas desconocidas, argumentando que no quería causar problemas. Fue el mismo hombre quien notificó que había aparecido.

La señora le había enviado una foto de una obra en construcción a su hijo y mensajes en los que pedía perdón por el daño causado, decía no tener perdón de Dios y revelaba que se había metido con personas con las que nunca debió involucrarse, quienes la amenazaban constantemente desde hacía dos meses. Las autoridades habían activado los protocolos de búsqueda, librando las Claves 16 y 17 e informando a las divisiones de localidades vecinas.