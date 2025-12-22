Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Las Heras atravesó este lunes 22 de diciembre una tarde avanzada marcada por fuertes vientos, una situación que había sido anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional y por portales especializados como Meteored. A pesar de la intensidad del fenómeno, hasta el momento no se reportaron incidentes de gravedad en la ciudad.

De acuerdo al pronóstico, la jornada se presentó parcialmente nublada, sin probabilidad de precipitaciones, con temperaturas agradables, que oscilaron entre los 10 y 12 grados de mínima y 23 a 24 grados de máxima. El viento fue el factor dominante, con dirección predominante del Oeste y Noroeste, velocidades sostenidas de 40 a 55 km/h y ráfagas que pudieron alcanzar entre 75 y 90 km/h, especialmente durante la tarde, generando además polvo en suspensión en algunos sectores.

En este contexto, solo se debió realizar un procedimiento preventivo, a cargo del personal de la División Cuartel 11° de Bomberos, que intervino en una vivienda del Barrio 80 Viviendas.

En diálogo con La Opinión Austral, el Oficial Inspector Darío González, jefe de la División Cuartel 11° de Las Heras, explicó que las fuertes ráfagas provocaron el desprendimiento de chapas en el techo de una vivienda, lo que representaba un riesgo potencial para los moradores y para quienes circulaban por el sector: “Se trató de una intervención preventiva. Aseguramos la estructura del techo para evitar la voladura de chapas y posibles lesiones”, indicó el jefe del cuartel.

En el lugar trabajó una dotación del móvil 315, que realizó el aseguramiento de la cubierta mediante el uso de tornillos y herramientas específicas, logrando estabilizar la estructura sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales adicionales.

A pesar de la intensidad del viento, el balance general de la jornada fue positivo, sin reportes de otros incidentes vinculados a las condiciones climáticas en la ciudad.

Al cierre de esta edición, durante la tarde avanzada del lunes, el viento continuaba soplando con intensidad en Las Heras, con ráfagas fuertes previstas hasta las primeras horas de la noche, y una disminución gradual esperada hacia el cierre de la jornada. Para el martes 23 de diciembre, el pronóstico anticipó la persistencia del viento, aunque con menor intensidad, con velocidades sostenidas de 30 a 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y temperaturas similares, con un leve descenso de la máxima.

Desde los organismos de emergencia reiteraron la importancia de verificar el estado de techos, chapas y elementos sueltos, y de extremar precauciones ante jornadas ventosas, habituales en esta época del año en la región.