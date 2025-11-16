Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Las Heras emitió el Decreto Municipal N.º 163, mediante el cual adhiere a las disposiciones provinciales y al comunicado oficial del Comité de Operaciones de Emergencias de Santa Cruz. La localidad se encuentra bajo alerta naranja por fuertes vientos, en el marco del temporal que afecta a gran parte de la provincia con ráfagas que podrían superar los 120 km/h, acompañado de lluvias intensas.

Suspensión total de actividades en el ámbito municipal

En función del panorama meteorológico informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y considerando la necesidad de preservar la integridad de los vecinos, la Municipalidad resolvió la suspensión de todas las actividades en el ámbito municipal, tanto administrativas como operativas.

Las autoridades comunicaron que la medida busca minimizar riesgos ante el avance de un sistema de vientos severos que ya genera inconvenientes en distintos puntos de la región, afectando la circulación, la visibilidad y la estabilidad de estructuras livianas.

Guardias mínimas para garantizar servicios esenciales

Pese a la suspensión general, el decreto establece la implementación de guardias mínimas destinadas a asegurar la prestación de servicios esenciales. Entre ellos, mantenimiento básico, asistencia comunitaria y tareas de emergencia que pudieran requerirse ante situaciones derivadas del temporal.

Desde el Municipio remarcaron que estas guardias estarán conformadas únicamente por el personal indispensable para evitar exposiciones innecesarias y garantizar una respuesta rápida en caso de incidentes.

Recomendaciones para la comunidad ante el temporal

Las autoridades municipales solicitaron a la población extremar las medidas de precaución, evitando la circulación innecesaria y asegurando objetos que puedan ser desplazados por el viento. También insistieron en la importancia de mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales, ante la rápida evolución de las condiciones meteorológicas.

El temporal que avanza sobre Santa Cruz ya encendió alertas en varias localidades, con previsión de vientos intensos, posibles cortes de energía y dificultades operativas en rutas. La prioridad, remarcaron, es proteger a la comunidad y reducir la exposición a riesgos mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Un panorama provincial que obliga a extremar cuidados

Según el SMN, este lunes se esperan ráfagas superiores a los 120 km/h y precipitaciones que podrían generar complicaciones adicionales, especialmente en zonas rurales y sectores abiertos. Las autoridades provinciales y municipales trabajan en coordinación para reforzar los protocolos de emergencia y brindar asistencia en caso de que la situación se agrave.

La Municipalidad de Las Heras reiteró su compromiso con el resguardo de los habitantes y confirmó que las actualizaciones oficiales se difundirán a medida que el temporal avance y las condiciones lo requieran.