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La Lista Celeste y Blanca, Unidad del Sentimiento Justicialista, se impuso este domingo en las elecciones internas del Partido Justicialista de Las Heras y quedó al frente del Consejo Local. Luis Palma será el presidente y Daniela González ocupará la vicepresidencia.

Según pudo saber La Opinión Austral, la jornada registró una participación inferior al 30% del padrón y definió tanto la conducción partidaria de la localidad como los representantes para el Congreso Provincial.

De acuerdo a los resultados difundidos por la Junta Electoral Provincial del Partido Justicialista de Santa Cruz, en las cuatro mesas habilitadas votaron 442 afiliados.

La lista ganadora reunió 165 sufragios, mientras que Celeste, El PJ como Protagonista, obtuvo 148 y Blanca, Pueblo Justicialista alcanzó 127. Además, se contabilizó un voto nulo y uno en blanco. Celeste y Blanca consiguió el primer lugar en tres de las cuatro mesas.

Luis Palma, junto a las cuatro urnas utilizadas durante la elección interna del Partido Justicialista en Las Heras. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Con este resultado, Palma y González encabezarán la nueva conducción del PJ en Las Heras. El actual presidente del partido, que respaldaba a la tercera candidatura, deberá entregar la conducción a las autoridades electas.

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