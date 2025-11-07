Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del aniversario de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, que se celebra cada 14 de noviembre, la localidad de Las Heras se prepara para vivir por primera vez el Paseo de la Seguridad, una jornada abierta a la comunidad que busca acercar el trabajo de las fuerzas de seguridad, bomberos y personal sanitario a las familias locales.

El evento se desarrollará el sábado 8 de noviembre, desde las 14:30 hasta las 21:00 horas, en el predio de la Asociación Rural, ubicado sobre Avenida Simón Bolívar, entre Perito Moreno y Ramos Mejía, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con La Opinión Austral, la Comisario Rocío Guardo, jefa de la Seccional Segunda de Policía de Las Heras, explicó que el paseo se enmarca dentro de las actividades institucionales por el aniversario policial y tiene como objetivo acercar la labor de la fuerza a los vecinos.

“El Paseo de la Seguridad se realiza en noviembre porque es el mes del aniversario de la Policía. Es la primera vez que se organiza en Las Heras y queremos mostrarle a la comunidad en qué consiste nuestro trabajo diario, y cómo articulamos con otras áreas”, señaló Guardo. La jefa policial destacó además que el evento busca “fortalecer el vínculo con la comunidad a través de actividades recreativas, educativas e inclusivas”.

El móvil de LU12 AM680 estuvo presente en la actividad y, en las transmisiones en vivo en el Paseo de la Seguridad que se realizó en Río Gallegos en 2024.

El paseo contará con la participación de las Comisarías Primera y Segunda de Las Heras, la División de Investigaciones, el Gabinete Criminalístico, Bomberos U.B.11 y Bomberos Voluntarios, la División Canes de Pico Truncado, la Unidad Operativa Caminera Zona Norte, la Guardia de Infantería de Caleta Olivia, el Grupo de Operaciones Motorizadas, la División Fuerzas Especiales Zona Norte y la División de Operaciones Rurales de Perito Moreno.

También se sumará el Hospital Distrital de Las Heras, con un amplio stand de salud, talleres de RCP y primeros auxilios, y un espacio de vacunación preventiva. “Queremos que sea un paseo educativo y participativo. Cada división contará con su stand, su equipamiento y sus móviles, para que los vecinos puedan conocer de cerca cómo trabajamos día a día”, explicó Guardo.

Durante toda la jornada se desarrollarán juegos didácticos, tácticos de paintball, simulacros de procedimientos policiales, y un circuito de motocicletas para niños a cargo del Grupo de Operaciones Motorizadas. Los bomberos ofrecerán una tirolesa de altura y demostraciones en vivo, mientras que la División Canes realizará exhibiciones de búsqueda y detección de sustancias.

El Paseo de la Seguridad incluirá una hora silenciosa, de 14:30 a 15:30, destinada a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o con hipersensibilidad sonora. Durante ese tiempo no se utilizarán sirenas ni altoparlantes, garantizando un ambiente tranquilo y accesible. “La hora silenciosa está incluida dentro del paseo y forma parte de nuestra mirada inclusiva. Queremos que todos puedan disfrutar del evento, sin excepciones”, destacó la Comisario Guardo.

Además de las fuerzas policiales, el Hospital Distrital de Las Heras tendrá un papel destacado con talleres de primeros auxilios y RCP, campañas de vacunación y asesoramiento a la comunidad. También participarán voluntarios y personal de emergencia, reforzando la cooperación interinstitucional y el compromiso conjunto por la seguridad pública y la prevención.

