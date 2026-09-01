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En las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Las Heras se presentó un hombre que denunció presuntos episodios de acoso, hostigamiento e intimidación en el ámbito laboral. La presentación fue realizada el 30 de agosto de 2026 a las 14:59, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 y Penal Juvenil local.

Según consta en el parte policial al cual tuvo acceso La Opinión Austral, el denunciante manifestó que mantiene inconvenientes con su exjefe desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026.

El primer episodio se habría registrado el 10 de diciembre de 2025, cuando el trabajador se encontraba desempeñando tareas en la parte externa del Hospital Distrital local, en el sector del tarjetero. En ese momento, su exjefe le habría proferido insultos.

Posteriormente, entre el 5 y el 10 de enero de 2026, ambos volvieron a encontrarse en el mismo sector, mientras el denunciante intentaba realizar tareas de mantenimiento. De acuerdo con su relato, el hombre se habría colocado detrás de él para apoyarlo.

El último hecho mencionado ocurrió el 20 de febrero de 2026, alrededor de las 13, cuando el denunciante se encontraba en su horario de ingreso. Siempre según la exposición policial, su exjefe lo habría hostigado durante la jornada, siguiéndolo a todas partes, impidiéndole descansar y molestándolo de manera constante.

El trabajador aseguró haberse sentido intimidado por los términos que su exjefe le habría proferido durante el episodio ocurrido el 10 de diciembre de 2025.

La causa quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 y Penal Juvenil de Las Heras, mientras se procura establecer las circunstancias del caso.