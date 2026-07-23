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Una persona radicó una denuncia penal por amenazas tras recibir mensajes intimidatorios de quien fuera su cliente, con quien había mantenido diferencias por una prestación de servicios. El trámite se realizó en las instalaciones de la Comisaría Segunda de Las Heras.

El hecho se originó aproximadamente a las 14:00 horas del 22 de julio. El denunciante explicó que dos meses atrás había sido contratado para realizar un trabajo en el domicilio del acusado, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral.

La labor se ejecutó la semana pasada, momento en el cual el cliente se encontraba fuera de la provincia y, al regresar al pueblo días después, revisó la obra y manifestó una total disconformidad con el resultado.

Ante esa situación, el acusado utilizó la aplicación WhatsApp para enviarle al denunciante una serie de mensajes con términos intimidatorios y hostiles. El damnificado expresó ante la autoridad que siente un temor fundado por su integridad física a raíz de lo expresado.

Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, que tomó intervención para resolver la causa.