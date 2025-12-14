Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal policial de la Comisaría Segunda de Las Heras se movilizó hacia la plaza de Pirámide a las 20:50 horas, tras recibir un llamado telefónico informando sobre un hecho ilícito en el tráiler de personal de vigilancia ubicado en la intersección de calle Azcuénaga y avenida 9 de Julio.

Al arribar al lugar, los efectivos mantuvieron una entrevista con el damnificado, de 60 años. El señor le relató a los uniformados que momentos antes de la llegada de la policía, un hombre se le había acercado para solicitarle agua. El damnificado accedió a la petición del desconocido.

Mientras el ciudadano se encontraba distraído, el individuo, a quien el denunciante conoce por el alias de Wilson, aprovechó la situación para ingresar al tráiler de vigilancia. Una vez dentro, sustrajo un celular Samsung J7 que se encontraba dentro de una funda rígida del Club Atlético Boca Juniors.

El robo se concretó sin que el trabajador se percatara inmediatamente. Sin embargo, tras el hecho, el damnificado observó que el hombre llevaba en su cintura un puñal de acero de aproximadamente 30 centímetros de largo. Al constatar la sustracción del teléfono, el vigilante notó que el sospechoso ya se había retirado del tráiler.

Tras la entrevista al damnificado, se procedió a realizar la diligencia procesal de inspección ocular en el lugar del hecho y se recepcionó formalmente la declaración. Además, se dio intervención al personal de la División de Investigaciones para que realicen el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar.

El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de la localidad de Las Heras, el cual tomó conocimiento de los pormenores de la sustracción y la presencia del arma blanca durante el suceso.