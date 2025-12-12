Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una grave denuncia por presunta sustracción de dinero, tenencia de estupefacientes y daños a la propiedad fue radicada en la Comisaría Primera de la localidad de Las Heras. La situación, a la que tuvo acceso La Opinión Austral, involucra a una pareja que convive en el barrio Industrial. La denunciante, una mujer de 30 años, domiciliada en calle Calafate, denunció a su pareja. Se intervención al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1.

De acuerdo a la información, el hecho se desencadenó el día 9 de diciembre, cuando la ciudadana constató el faltante de 100 mil pesos de su propiedad. Su pareja negó haber sustraído el dinero de la casa. Sin embargo, en medio de esta disputa, la denunciante observó a su concubino tenía en su poder pequeñas bolsitas que contenían cocaína, por lo que intentó deshacerse de dicha droga.

La tensión entre la pareja escaló cuando el hombre señalado como presunto autor tomó el teléfono celular de la novia, lo que derivó en un forcejeo mutuo hasta que ambos se devolvieron los elementos. La situación no pasó a mayores en ese momento, pero se agravó esa misma tarde. Esta vez se vio involucrada una vecina de la pareja.

Posteriormente, alrededor de las 17:30 horas, la damnificada se dirigió al departamento de una vecina, su novio la siguió e intentó sustraer unas plantas del patio de dicha vecina. Al ser advertido por la mujer (la denunciante) de que debía pedir permiso, el mismo se ofuscó, ingresó al departamento que compartían, arrojó un televisor hacia el exterior de la vivienda y tomó unos cajones que se encontraban debajo de una ventana, provocando daños a los cristales.

Tras estos hechos, la denunciante egresó del departamento de su vecina y observó cómo su pareja se encontraba arreglando el desorden que había generado, para luego retirarse sin decir nada. Fue en ese momento que la ciudadana de 30 años decidió acercarse a la dependencia policial para alertar a los uniformados que se encontraban de turno en ese momento.

Personal policial acudió al domicilio para realizar las diligencias de rigor correspondientes al lugar de los hechos. Finalmente, la mujer mantuvo una entrevista con personal del Área de la Mujer para formalizar la denuncia y recibir el acompañamiento pertinente. La causa queda ahora bajo la órbita de la sede judicial de la ciudad de Las Heras para establecer las responsabilidades del imputado.