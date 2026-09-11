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Un joven de 21 años realizó una denuncia en la Comisaría Primera de la localidad de Las Heras tras haber sido víctima de amenazas calificadas durante las horas del mediodía del jueves pasado. Fue mientras se encontraba caminando por la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 12, cuando el damnificado se encontraba caminando por la senda peatonal de la calle Panamá, en la Zona de Chacra Sur, en inmediaciones de la ruta nacional N° 43.

Según conoció La Opinión Austral, en ese momento observó que un Fiat Palio blanco disminuyó la velocidad a pocos metros de donde se encontraba. Desde el interior del vehículo, uno de los ocupantes le habría exhibido un arma de fuego a través del parabrisas.

El denunciante aseguró que pudo observar a tres hombres dentro del rodado y que reconoció a dos de ellos. De acuerdo con su declaración, el conductor sería el padrastro de dos personas con las que habría tenido conflictos y que anteriormente habrían atentado contra su integridad física. El acompañante, en tanto, sería familiar político de ambos.

La amenaza a través de redes sociales

El joven también vinculó el episodio con una amenaza que habría recibido días antes a través de Facebook. Precisó que el 8 de septiembre, alrededor de las 20:35, mientras se encontraba en su domicilio, recibió mensajes enviados desde un perfil que, según indicó, pertenece a la hermana de los dos hombres mencionados.

De acuerdo con su denuncia, en esa conversación le advirtieron que atentarían contra su vida y la de su familia. Como parte de la presentación, entregó una copia de los mensajes para que sean incorporados a la investigación.

Prohibición de acercamiento

Por temor a nuevas agresiones, el joven solicitó una prohibición de acercamiento y de contacto contra las personas que señaló. Además, manifestó que las responsabiliza por cualquier situación que pueda ocurrirle a él o a sus familiares.

La denuncia quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1, que deberá determinar las medidas correspondientes y avanzar en la investigación del caso.