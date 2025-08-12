Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 28 años, fue detenido tras ser sorprendido con un bidón de gasoil y una manguera en las inmediaciones de la estación de servicio YPF “El Solitario”, ubicada en la intersección de la ruta provincial Nº 43 y la avenida 9 de Julio de la localidad de Las Heras. Las autoridades fueron alertadas por un vecino.

El individuo fue visto saliendo de entre los camiones estacionados en la parte trasera. Al llegar al lugar, la policía localizó al ciudadano que vestía un mameluco azul con franjas blancas, cargando un bidón blanco y una manguera negra. Al ser interrogado sobre el origen y contenido del recipiente, se ofuscó e intentó huir, pero fue interceptado.

Los agentes constataron que el bidón contenía gasoil. En una inspección en el estacionamiento trasero de la estación, se encontró un camión Volkswagen, dominio SCK-4359, sin la tapa del tanque de combustible y una mancha de derrame de gasoil en el suelo. El conductor del camión no se encontraba en el lugar.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción N° 1 dispuso la aprehensión del hombre, quien permanece detenido e incomunicado. Se procedió al secuestro de los elementos mencionados y se llevaron a cabo las diligencias procesales correspondientes.