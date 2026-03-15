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El Predio de la Estepa reunió a vecinos de la localidad y visitantes de toda la región para celebrar la identidad patagónica con propuestas gastronómicas y musicales. El festival contó con la presentación de reconocidos artistas nacionales como La Mancha de Rolando, Catupecu Machu, el día sábado; y hoy domingo también se presentarán Mala Fama y La Kuppé.
Para los más chicos, el domingo se presentarán Cantando con Adriana y Bailando con Julieta. El festival además contará con la participación de artistas regionales, bajo la conducción de Mariano Peluffo.
Gadano destacó el valor de este tipo de celebraciones para las comunidades patagónicas. “La Fiesta de la Estepa es un encuentro que fortalece nuestra identidad y nos recuerda la importancia de reunirnos como comunidad”, expresó la senadora.
Asimismo, Gadano felicitó la gestión del intendente Antonio Carambia y el trabajo de todo el equipo municipal por la organización del evento, subrayando que este tipo de iniciativas impulsan el turismo, la actividad económica local y la participación de las familias de toda la región.
Durante la jornada del viernes, la senadora hizo entrega de una distinción a Get Back, una banda local que hace tributo al rock internacional.
También participaron del evento autoridades de la provincia; el flamante Ministro de Desarrollo, Sebastián Georgion; el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer; y los concejales de Las Heras, Tomás Monteros, Romina Trotta y Mauricio Hernán Gómez.
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