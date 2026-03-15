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El Predio de la Estepa reunió a vecinos de la localidad y visitantes de toda la región para celebrar la identidad patagónica con propuestas gastronómicas y musicales. El festival contó con la presentación de reconocidos artistas nacionales como La Mancha de Rolando, Catupecu Machu, el día sábado; y hoy domingo también se presentarán Mala Fama y La Kuppé.

Para los más chicos, el domingo se presentarán Cantando con Adriana y Bailando con Julieta. El festival además contará con la participación de artistas regionales, bajo la conducción de Mariano Peluffo.