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Un operativo de control vehicular realizado durante el fin de semana en distintos puntos de Las Heras terminó con una camioneta retenida luego de que su conductor arrojara un resultado positivo de 2,48 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue trasladado al corralón municipal.

Los controles de tránsito desplegados durante el fin de semana en diferentes arterias de Las Heras dejaron como saldo varias actas de infracción y, entre los procedimientos más relevantes, la retención de una camioneta Toyota cuyo conductor circulaba con un elevado nivel de alcohol en sangre.

El operativo fue llevado adelante de manera conjunta por efectivos de la División Comisaría Primera y personal de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes realizaron controles preventivos en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de detectar infracciones y prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo a otros conductores y peatones.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales a las que tuvo acceso La Opinión Austral, uno de los episodios que más llamó la atención se produjo en inmediaciones de la Plaza General San Martín.

El rodado siempre secuestrado por las autoridades. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Una camioneta Toyota, conducida por un hombre, habría entorpecido el desarrollo del operativo vehicular que se estaba realizando en las inmediaciones. Ante esta situación, los agentes procedieron a interceptar el rodado para realizar las verificaciones correspondientes.

Fue entonces cuando el conductor fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,48 g/l de alcohol en sangre, una cifra que derivó en la retención inmediata del vehículo.

Tras el procedimiento, la camioneta fue trasladada y quedó a disposición del corralón municipal, conforme a las actuaciones realizadas durante el operativo.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una serie de controles que las autoridades llevaron adelante durante el fin de semana en diferentes arterias de Las Heras.

La tarea conjunta entre la Policía y la Dirección de Tránsito Municipal permitió realizar controles sobre vehículos y conductores, además de labrar distintas actas de infracción ante las irregularidades detectadas.