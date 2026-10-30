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19 días pasaron desde el incendio intencional ocurrido en Las Heras en el que murió Martina Ríos. El caso generó bronca e indignación en la comunidad de la provincia de Santa Cruz. Recientemente, La Opinión Austral conoció detalles de la investigación, tras consultas con fuentes judiciales.

Hasta este viernes 30 de octubre, Enzo Acosta, el exnovio de la víctima y único sobreviviente del siniestro, seguía sin declarar ante el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, ya que no fue imputado formalmente en la causa que fue caratulada como homicidio calificado.

Enzo Acosta se encontraba internado y fue dado de alta días atrás. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que esto se debe a que el juez Eduardo Quelín busca reunir más elementos antes de decidir si corresponde imputarle un delito. “Con lo que hay por ahora no alcanza para imputar un delito tan grave como es el femicidio”, indicaron.

Eduardo Quelín, juez a cargo de la causa.

También advirtieron que “es muy difícil determinar quién inició el fuego”. Fuentes extraoficiales y habían informado a LOA que la noche previa Martina y Acosta habían estado en un local nocturno de la zona, por lo que se estaba investigando si había estado presente alguna otra persona al momento de iniciarse el incendio.

Hasta el momento, la investigación sigue en una etapa de recolección de pruebas. Las fuentes consultadas indicaron que “hay declaraciones testimoniales previstas y se tomarán testimonios hasta la próxima semana”.

Martina tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en el incendio de Las Heras.

Entre las medidas pendientes está la pericia del teléfono celular de Martina, que fue hallado durante la segunda pericia en la casa de la calle Alem. El análisis del dispositivo podría aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido.

Además, resta conocer el resultado de la pericia toxicológica que debe realizar el Laboratorio Regional de Investigación Forense de Río Gallegos. La semana próxima se conocerá con mayor precisión qué pruebas solicitará la Fiscalía a cargo del doctor Ariel Candia.

El fiscal Ariel Candia, dialogó con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las pericias de Bomberos confirmaron que el incendio fue intencional y habría sido iniciado con un encendedor en la escalera de madera del departamento. Mientras la autopsia al cuerpo de la joven había indicado que su muerte fue por inhalación de monóxido de carbono y que no tenía signos de lucha.

Para concluir, la Justicia busca esclarecer cómo se inició el fuego y determinar las responsabilidades, sin que hasta ahora se haya formalizado una imputación contra Acosta. En tanto, la familia de la joven y sus allegados piden que se haga justicia.