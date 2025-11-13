Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Primera de Las Heras se encuentra investigando un complejo caso de lesiones ocurrido en el barrio Calafate, que involucra a un hombre de 44 años y su pareja. El hecho se desencadenó a raíz de una discusión que comenzó en un local comercial y continuó en el domicilio de la pareja.

La intervención policial se inició cerca de las 02:53 horas tras una llamada telefónica realizada por el ciudadano, mediante la cual reportó una discusión con su pareja. Al constituirse en el lugar, los oficiales encontraron a la mujer sentada sobre el suelo de la vereda. La misma presentaba un estado de ebriedad evidente, desorientación y dificultad para modular palabras.

Una médica del Hospital Distrital se presentó en el sitio y evacuó a la damnificada. El diagnóstico médico detalló lesiones significativas: heridas cortantes superficiales en ambas rodillas y en el resino frontal, además de lesiones en el codo. Se constataron también lesiones eritematosas (enrojecimiento) en el cuello, tórax y brazo, compatibles con signos de lucha. La mujer quedó en observación en el nosocomio.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar el ciudadano, quien se identificó como la pareja de la damnificada. Ambos habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas previamente en la rotisería “Rincón del Sabor”, ubicada en el barrio Las Américas, sobre ruta provincial N° 16.

A las 04:50 horas, un oficial de servicio logró dialogar con la mujer en el centro de salud. Ella ratificó que la discusión se inició en la rotisería, que al llegar al domicilio su pareja comenzó a agredirla físicamente, lo que confirmó la versión inicial de agresión.

Sin embargo, la investigación tomó un giro al constituirse personal policial en la rotisería “Rincón del Sabor”. Allí se entrevistó a una vecina, quien se encontraba en el local lindante. La ciudadana declaró que, desde tempranas horas, dos hombres y una mujer (presumiblemente la pareja) estaban compartiendo allí.

Según su testimonio, fue la mujer quien comenzó a discutir de manera agresiva con los dos hombres. La testigo indicó que, en un momento de alteración, esta mujer golpeó un canasto de basura y se arrojó ella misma al suelo, sugiriendo un posible contexto de autolesión o alteración que podría complicar la acusación directa contra el hombre.