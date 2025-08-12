Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer de 28 años denunció a su ex pareja, de 32 años, por lesiones leves y amenazas. Según denunció en la Comisaría Primera de Las Heras, el incidente ocurrió el lunes alrededor de las 23:00 horas, en el domicilio de su ex, ubicado en el barrio Güemes. Fue cuando la damnificada se acercó con el fin de dejar a la hija menor que tienen en común.

Fue en ese marco que, al intentar retirarse, el ciudadano habría sacado el picaporte de la puerta, posteriormente, la tomó del brazo y forcejearon, mientras la madre del agresor la sujetaba del cabello y le propinaba golpes en la cabeza. Tras lograr liberarse, el hombre la amenazó: “no te voy a dejar ir, voy a llamar a la Policía, te voy a cagar a trompadas“.

Finalmente, la joven salió corriendo de la casa, mientras su ex la perseguía a pie y continuaba profiriéndole términos amenazantes. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción N° 1y posteriormente girado a la Comisaría Segunda por ser de su jurisdicción.