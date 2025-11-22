Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Guani”, el guanaco que había sido rescatado el 4 de noviembre por integrantes la organización proteccionista Patitas y huellitas de Las Heras, falleció en las últimas horas.

El animal había sido hallado tirado y sin poder levantarse. Fue trasladado, recibió atención veterinaria y comenzó su recuperación.

“Estuvo 18 días con nosotras, no hubo momento que lo dejemos caer. Él comía, tomaba agua e incluso, intentaba pararse, estuvo con masajes e inyectables para el dolor. También recibió penicilina para controlar la infección, la cual todos los días limpiábamos y venía sanando de diez”, contaron desde la organización.

“Lo notamos raro, decaído, como si se estuviera despidiendo, pensamos que capaz le dolía un poco más que otros días, hay días buenos y días malos”, señalaron sobre lo que observaron.

“En la madrugada le dijimos que si se quería ir, que lo haga, habíamos hecho todo por él y más, hasta había una estancia que lo estaba esperando para que vaya a vivir ahí después de su recuperación, esperábamos con ansias ese día, pero tenía una mirada distinta”.

Este viernes, alrededor de las 10:00, las proteccionistas fueron a ver a “Guani”, pero ya había fallecido. “Lo sentimos mucho realmente porque pensábamos que iba a salir adelante, pero no fue así. Intentamos salvarlo, porque para nosotras todas las vidas merecen una segunda oportunidad“, expresaron.

Por último, agradecieron “a cada persona que ayudó, el tiempo dedicado a él jamás va a ser tiempo desperdiciado. Nos encantó estar con él, nos habíamos encariñado, era muy bueno y mimado en el refugio”.