La tranquilidad de la madrugada de Pico Truncado se vio quebrada por un episodio de violencia que sacude a la comunidad y pone en tela de juicio el accionar de las fuerzas de seguridad. Ariel Carrizo, reconocido músico de la zona norte de la provincia, denunció públicamente haber sido brutalmente golpeado por efectivos policiales en un control vehicular.

En un video transmitido en vivo a través de sus redes sociales, Carrizo, con el rostro visiblemente desfigurado y la voz entrecortada por el dolor y el miedo, relató los pormenores de una noche que terminó en pesadilla. “Como verán, yo no estoy muy bien. La verdad voy a comentarles esto porque tengo mucho miedo, estoy muy asustado”, comenzó el joven, anticipando la gravedad de su denuncia.

Según su relato, en la madrugada del sábado, al regresar de Las Heras, se topó con un control de alcoholemia en el acceso a Pico Truncado. Carrizo admitió haber consumido alcohol y, consciente de que el test daría positivo, tomó la decisión de evadir el control.

Sin embargo, lo que siguió dista mucho de ser una simple infracción de tránsito. Carrizo aseguró no recordar con claridad los momentos de la agresión. “No recuerdo cómo sucedió. Me bajaron del vehículo y sentí un solo golpe en la nuca, no recuerdo más nada” y agregó “según lo que me dijeron, perdí este ojo”, afirmó con desesperación, antes de dirigirse de urgencia a Caleta Olivia para ser atendido por un oftalmólogo.

El músico enfatizó que los responsables de su golpiza no fueron los oficiales de tránsito, con quienes, paradójicamente, tuvo una interacción posterior “de muy buena manera” y pudo “solucionar todo”. “La misma policía me está diciendo que denuncie, que haga la denuncia y denuncie a la policía que me hizo esto. No fueron los oficiales de tránsito, porque estuve con los oficiales de tránsito, pero sí fue la policía quien me hizo esto”, puntualizó, dejando en claro la diferencia entre ambos cuerpos de seguridad.

Su conmoción fue tal que no fue hasta llegar al hospital que tomó real conciencia de la magnitud de sus heridas. “Cuando llegué al hospital me empecé a encontrar con muchas miradas y me di cuenta de que estaba de esta manera“, explicó. Hasta el momento no hay información oficial desde la fuerza de seguridad.