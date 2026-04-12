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Un encuentro entre tres intendentes de “Por Santa Cruz“, fue una de las novedades de la semana. El jefe comunal de Puerto Deseado, Juan “Pirri” Martínez, a través de las redes sociales, indicó: “Hoy me reuní con los intendentes Daniel Gardonio, de Puerto San Julián, y Antonio José Carambia, de Las Heras”.

De izq. a der.: “Pirri” Martínez, Daniel Gardonio y Antonio Carambia.

Más allá de la realidad de cada ciudad, compartimos una misma mirada: la importancia de construir respuestas desde el territorio, con una visión común y entendiendo lo que pasa en cada comunidad”. Y añadió: “Creemos que es momento de fortalecer un espacio de trabajo conjunto entre municipios que nos permita impulsar propuestas con una mirada más cercana, real y con previsibilidad”, dijo.