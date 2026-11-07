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Alicia Gómez, madre de los hermanos Carambia, falleció este sábado 7 de noviembre y su muerte generó numerosas expresiones de pesar en Las Heras, Santa Cruz. Tras conocerse la noticia, vecinos, antiguos conocidos y personas que compartieron distintos momentos con ella dejaron mensajes de despedida en las publicaciones de sus hijos.

Los recuerdos de quienes conocieron a Alicia Gómez

Entre los comentarios, varios usuarios destacaron la relación de cercanía que habían construido con Alicia a lo largo de los años. Oscar Nani recordó el vínculo de amistad y vecindad que los unió durante casi cinco décadas: “Abrazos al Cielo.. a vos y para Antonio.. amigos y vecinos de mas de 48 anos..”.

Rosa Vera también compartió un recuerdo familiar y mencionó un encuentro reciente en el que habían vuelto a mirar fotografías. “Mis condolencias Antonio y flia de parte mía y de mi hermana Tere no hace mucho miramos fotos de la flia un fuerte abrazo QEPD Ali así le decía yo”, escribió.

Otros mensajes hicieron referencia a su personalidad y al trato que tenía con quienes la conocieron. Betina Antinanco expresó: “Mis condolencias a toda la familia! Hermosa persona Alicia! La quise muchísimo.Q.E.P.D.”. En tanto, Andrea Espeche García la recordó como “una gran mujer” y envió un abrazo a la familia.

Una mujer recordada por su fortaleza y amabilidad

La fortaleza de Alicia fue otro de los aspectos que aparecieron en las despedidas. Gerald Andreu la describió como “una mujer muy fuerte” y expresó su acompañamiento a sus seres queridos. En la misma línea, otros vecinos destacaron su manera de relacionarse y el recuerdo que dejó en la comunidad.

También hubo mensajes de personas que tuvieron contacto con la familia a través de su actividad comercial. Algunos comentarios aludieron a los años de trato y a los encuentros compartidos en Las Heras, aunque no todos los testimonios publicados estaban completos.

La historia de la familia Carambia en Las Heras

Alicia Gómez formó parte de una familia vinculada al desarrollo comercial y hotelero de Las Heras. Junto a Antonio Carambia, su esposo, acompañó una historia familiar que comenzó con la llegada de él desde Sicilia, Italia, a fines de la década de 1960.

La familia impulsó distintos emprendimientos en la localidad, entre ellos el Hotel Suyai, recordado como uno de los primeros establecimientos hoteleros de Las Heras con habitaciones equipadas con baño privado y televisión.

Tras conocerse su fallecimiento, las publicaciones de sus hijos recibieron numerosas muestras de acompañamiento. Sin embargo, entre los mensajes que circularon en redes sociales también quedaron los recuerdos de vecinos y conocidos que la trataron durante años y que, con sus palabras, reconstruyeron parte de la presencia que Alicia tuvo en la vida cotidiana de la localidad.