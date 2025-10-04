Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La rápida intervención de los bomberos de la División Cuartel 11° evitó que un principio de incendio doméstico terminara en una emergencia mayor. El hecho se registró en la mañana del sábado en una vivienda de calle Mitre al 300, donde una acumulación de grasa animal utilizada en un disco de cocina generó llamas que alarmaron a los moradores.

Según pudo saber La Opinión Austral, el llamado de alerta fue realizado a través de la Comisaría local, que inmediatamente dio aviso al personal de bomberos. En cuestión de minutos, una dotación acudió al domicilio y logró sofocar el foco ígneo antes de que se propagara hacia otros sectores de la casa. No se registraron heridos ni víctimas, aunque el episodio dejó en evidencia los riesgos que implican las tareas cotidianas de cocina cuando no se toman las medidas de seguridad necesarias.

El principio de incendio se habría originado en la acumulación de grasa sobre un disco de cocina, un elemento muy utilizado en la gastronomía para la preparación de comidas. En este caso, el sobrecalentamiento del material provocó que se encendiera de manera repentina. La situación pudo haber tenido consecuencias graves, considerando que los incendios de grasa son de difícil control si no se aplican las técnicas adecuadas.