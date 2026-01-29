Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que comenzó como un procedimiento rutinario de control vehicular terminó derivando en un operativo judicial con allanamiento, secuestro de rodados y la aprehensión de un joven en Las Heras. El episodio, que tuvo como escenario las inmediaciones de un establecimiento educativo y distintas calles del sector urbano, volvió a poner en foco la problemática de la conducción peligrosa y las agresiones hacia agentes de control.

Todo se desencadenó el miércoles alrededor de las 20:00, cuando dos inspectoras de la Dirección de Tránsito realizaban el secuestro de una moto frente al Colegio Secundario N.º 44, sobre calle O’Higgins. En ese contexto, una motocicleta de color negro, con dos jóvenes a bordo, pasó por el lugar realizando maniobras riesgosas. Según la denuncia posterior, el conductor —un hombre— circulaba sin casco, mientras que su acompañante —una mujer— sí lo llevaba colocado. La moto fue levantada sobre su rueda trasera, en una maniobra conocida popularmente como “willy”, al tiempo que se habrían proferido insultos dirigidos a las trabajadoras.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo establecer que minutos después, ya sobre la intersección de calles Estrada y Malvinas, donde las inspectoras continuaban con otros procedimientos, la misma moto fue nuevamente observada. Esta vez, de acuerdo con lo informado, circulaba sin luces. Los ocupantes habrían reiterado las maniobras peligrosas, incluyendo un giro en U y nuevas acciones imprudentes en la vía pública. Siempre según la denuncia, los jóvenes volvieron a lanzar agravios verbales antes de ingresar a un local comercial que funciona como peluquería sobre calle Estrada.

Ante la reiteración de la conducta y la situación de hostigamiento, las trabajadoras de Tránsito formalizaron la denuncia en la División Comisaría Primera. La dependencia policial informó de inmediato al Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, a cargo de la secretaría de turno, desde donde se dispuso la implantación de consigna policial y la tramitación de una orden de allanamiento.

La medida judicial llegó avanzada la noche. Cerca de las 23:40, personal de la Comisaría Primera llevó adelante un allanamiento en un inmueble ubicado en J.M. Estrada 246, donde funciona un local comercial conocido como “Peluquería Entre Tijeras”. El procedimiento se enmarcó en una causa caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, con referencia además a infracciones vinculadas a la conducción riesgosa.

El resultado del operativo fue considerado positivo por las autoridades. En el lugar se procedió al secuestro de varios elementos, entre ellos cascos de moto, una bicicleta rodado 29, dos motocicletas en distintas condiciones —una sin chapa patente y otra con faltante de rueda trasera— y un automóvil Fiat Uno. Todo quedó a resguardo en la dependencia policial, a disposición del magistrado interviniente, para las pericias y actuaciones correspondientes.

El indoor encontrado dentro de la morada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante la diligencia, los efectivos observaron en el interior del inmueble varias plantas con características compatibles con cannabis sativa.

Personal de la División de Investigaciones realizó un test orientativo que confirmó la presencia de 10 macetas con plantas de cannabis y el hallazgo de cinco frascos con cogollos. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal con asiento en Caleta Olivia, que dispuso el secuestro de los elementos y la imputación del morador de la vivienda.

Mientras se desarrollaba el allanamiento, se presentó en el sitio un joven de 21 años, identificado como Ibáñez, quien fue vinculado a los hechos denunciados. Por disposición del juez interviniente, se concretó su aprehensión y traslado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia.