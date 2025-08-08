Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento hecho de sangre se registró alrededor de las 13:30 de este viernes en la localidad de Las Heras. Un hombre de 33 años caminaba por la calle 13 de Diciembre, frente a un local comercial, cuando fue interceptado por varios individuos.

Según trascendió, la víctima recibió una puñalada en la espalda y un fuerte golpe en la cabeza, precisamente en la zona donde tendría una reconstrucción craneana con placas de platino.

Gravemente herido, el hombre quedó tendido en la vía pública y fue asistido por personal de la ambulancia del hospital local, que lo trasladó de urgencia para su atención. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue derivado de inmediato al hospital zonal de Caleta Olivia, donde permanece bajo cuidados intensivos.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera y de la División de Investigaciones (DDI), que realizaron las primeras pericias y levantaron indicios para esclarecer el hecho y dar con los responsables de la agresión.

Fuentes policiales indicaron que se investigaban las circunstancias del ataque y que no se descartaba ninguna hipótesis.