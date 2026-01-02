Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de rescate permitió salvar a un perro que había caído accidentalmente en un pozo ciego de aproximadamente tres metros de profundidad en una vivienda del barrio Las Américas, en la localidad de Las Heras. El hecho ocurrió cerca de las 21 horas, cuando el personal de guardia acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia por un accidente doméstico que involucraba a una mascota.

Según se informó, el animal había quedado atrapado en el interior del pozo sin posibilidad de salir por sus propios medios, lo que generó preocupación entre los propietarios. Ante la situación, la dotación del móvil 315, bajo la supervisión del jefe de dependencia, desplegó un procedimiento de rescate especializado utilizando técnicas con cuerdas.

Uno de los efectivos descendió de manera segura hasta el fondo del pozo, donde logró asegurar al perrito para luego realizar un ascenso controlado, evitando riesgos tanto para el animal como para el personal interviniente.

El operativo concluyó con resultado positivo: el perro fue rescatado sano y salvo y entregado a sus dueños. Además, se confirmó que la labor finalizó sin novedades ni lesiones en el personal actuante y sin daños en los materiales utilizados, destacándose la rápida respuesta y la eficacia del procedimiento.