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El Gobierno de la Provincia y la Dirección de Vialidad Provincial emitieron un comunicado oficial con nuevas restricciones a la circulación vehicular debido al mal tiempo y a los trabajos de limpieza que se llevan a cabo en las rutas.

El aviso establece circulación restringida para todo tipo de vehículos hasta las 18:00 horas, motivado por la reducida visibilidad y las tareas de despeje a cargo de Vialidad Provincial. Además, se recuerda que es obligatorio portar cadenas para circular, conforme a la Disposición 002/18.

Estas medidas afectan, entre otros trayectos, al tramo de la ruta provincial Nº 12 que une Cañadón Seco con Pico Truncado, donde recientemente finalizaron las tareas de limpieza de nieve y banquinas en forma conjunta entre Vialidad y personal policial. Además, la restricción rige para la ruta 43 (Las Heras – Empalme RN40) y la ruta nacional 40 tramo Cabo Linhares – Perito Moreno.

Se solicita a los conductores respetar las indicaciones, mantener la distancia de seguridad y transitar con precaución ante la presencia de nieve, hielo y sectores con baja visibilidad. El operativo cuenta con la supervisión de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía de Santa Cruz, Protección Civil y Vialidad Provincial.