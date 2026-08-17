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La investigación criminal requiere mucho más que presencia policial en las calles. Detrás de cada procedimiento, una escena debe ser preservada, analizada y documentada con precisión para que los indicios puedan transformarse en evidencia y posteriormente incorporarse a una causa judicial. En ese esquema, el trabajo de la Policía Científica ocupa un lugar central.

Con ese objetivo, durante el último fin de semana autoridades de la Policía de Santa Cruz llevaron adelante una recorrida por distintas localidades del interior provincial para fortalecer el trabajo pericial y dotar de nuevos recursos a las dependencias que intervienen en investigaciones y procedimientos judiciales.

Según pudo saber La Opinión Austral, la agenda incluyó las localidades de Las Heras, Los Antiguos, Perito Moreno y Pico Truncado, donde se concretó la entrega de materiales de trabajo y distintos elementos destinados a mejorar las capacidades de respuesta de la Policía Científica.

La iniciativa apunta a una cuestión fundamental para las investigaciones: que los especialistas puedan contar con herramientas adecuadas para desarrollar su tarea directamente en el lugar donde se produce un hecho.

El trabajo pericial constituye una pieza clave dentro de una investigación. La correcta identificación, recolección, preservación y análisis de indicios puede resultar determinante para reconstruir una secuencia, establecer circunstancias y aportar elementos objetivos a la Justicia.

En ese sentido, el fortalecimiento de los recursos disponibles en las localidades del interior adquiere especial relevancia en una provincia extensa como Santa Cruz, donde las distancias geográficas representan un desafío permanente para los organismos que intervienen en procedimientos policiales y judiciales. La entrega realizada durante el fin de semana incluyó materiales de trabajo y elementos destinados específicamente a las tareas periciales en el lugar de los hechos.