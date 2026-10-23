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Un impresionante accidente tuvo lugar hace minutos en una ruta de la provincia de Santa Cruz. Este viernes 23 de octubre efectivos policiales de una localidad de la zona norte asistieron a personas que colisionaron fuertemente en cercanías de una estancia. Afortunadamente no hubo lesionados de gravedad.

El hecho ocurrió en la jurisdicción de la localidad de Las Heras e intervino el personal policial afectado en la Comisaría Segunda. También asistió una ambulancia del Hospital Distrital ante la sospecha de que hubiera heridos de gravedad. Esto se debe a la magnitud del accidente y al estado en el que terminaron los vehículos

De acuerdo con la información a la que tu acceso La Opinión Austral, el accidente ocurrió frente a la estancia conocida como “Santa Isabel” que se encuentra ubicada en el camino de la Ruta Provincial N° 43. Los rodados quedaron totalmente dañados luego del impacto y las autoridades aguardaban la llegada de una grúa para retirarlos del lugar.

Se trató de un Volkswagen Gol que quedó seriamente dañado en la parte de delantera y una Toyota Sw4 que terminó volcada a un costado del camino. En el Gol viajaba una sola persona y en la Sw4 se trasladaba a una pareja que viajaba con su hijo de 6 años.

Sin embargo fuentes de la Policía de Santa Cruz le informaron a este medio que las lesiones fueron de carácter leves. Es decir que las personas se salvaron de milagro.