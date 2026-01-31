Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un nuevo avance contra las maniobras peligrosas con motocicletas en la vía pública, la ciudad de Las Heras fue escenario de dos allanamientos que derivaron en el secuestro de varios rodados, motores y autopartes, en el marco de una investigación judicial vinculada a conductas que ponen en riesgo la vida de terceros. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, a cargo del Eduardo Quelin, y ejecutados por personal de la División de Investigaciones (DDI).

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia se pudo establecer que las actuaciones se encuadran en una causa por presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, normativa que sanciona a quienes generen situaciones de peligro para la integridad física de las personas mediante la participación en pruebas de velocidad o destreza con vehículos a motor sin la debida autorización. Se trata de un delito que en los últimos años cobró especial relevancia en distintas ciudades, donde las denominadas “picadas” o maniobras temerarias en motos y autos se transformaron en una preocupación constante para vecinos y autoridades.

El primero de los procedimientos se concretó el jueves alrededor de las 14.30, cuando los investigadores diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio de calle Chaltén al 1200. En el lugar, los efectivos procedieron al secuestro de tres motocicletas que carecían de la documentación correspondiente. Los vehículos fueron trasladados al depósito de la División interviniente y quedaron a disposición del magistrado. El morador de la vivienda debió fijar domicilio ante la Justicia y quedó supeditado a la causa, mientras se profundizan las averiguaciones.

La segunda intervención tuvo lugar al día siguiente, el viernes, a las 19.10, también por disposición del mismo Juzgado y en el marco de la misma línea investigativa. Esta vez el operativo se realizó en una vivienda del barrio 64 Viviendas, casa 32. El resultado fue nuevamente positivo para la causa: se incautaron cinco motocicletas, dos motores, un cuadro y diversas autopartes de motos, elementos que presentarían irregularidades en la documentación e indicios de adulteración.

Todo lo secuestrado fue trasladado al depósito de la DDI local para su resguardo y posterior peritaje, mientras que el ocupante del inmueble también debió fijar domicilio y quedó vinculado al expediente judicial. Los investigadores buscan establecer la procedencia de los rodados y piezas, así como su eventual relación con maniobras ilegales en la vía pública