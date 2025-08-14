Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Empleados de una estación de servicio YPF detectaron movimientos sospechosos en el sector destinado al estacionamiento de camiones. Lo que comenzó como una simple observación de rutina terminó con la detención de un hombre acusado de sustraer combustible, en un operativo rápido y preciso de la policía local.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, se pudo saber que fue el domingo pasado cuando el personal de la estación advirtió la presencia de un individuo que manipulaba un bidón y una manguera cerca de las unidades estacionadas. Ante la sospecha de un robo en curso, dieron aviso inmediato a las autoridades. Los efectivos que llegaron al lugar realizaron una recorrida y, al identificar al sujeto, este intentó escapar a pie. Sin embargo, su huida duró pocos metros: fue reducido gracias a la rápida reacción y coordinación de los uniformados.

Mientras uno de los policías retenía al sospechoso, otro continuó con la inspección en el sector y constató que uno de los camiones tenía la tapa del tanque de combustible ausente, lo que confirmaba la maniobra ilícita. El detenido, un hombre de 28 años, fue identificado como Emilio Calderón y trasladado a la dependencia policial bajo la acusación de hurto de combustible.

Fuentes judiciales señalaron que, tras la declaración indagatoria, se dispuso que el imputado continúe detenido, aunque supeditado a la causa. En el momento del hecho, el chofer del camión afectado no se encontraba en el lugar, lo que, según investigadores, pudo haber facilitado la acción delictiva.