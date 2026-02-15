Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un extenso período de transacciones fraudulentas ha sido puesto bajo la lupa de la justicia en Las Heras, informaron fuentes de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral. El hecho se remonta al mes de noviembre de 2024, cuando comenzaron a acumularse cargos en una extensión de tarjeta de crédito VISA, emitida por la entidad bancaria BBVA, a nombre del denunciante.

Según consta, la suma total de las compras, realizadas a diversos entes y con distintas finalidades a lo largo de diez meses, ascendió a la considerable cifra de $6.885.880. El impacto económico se agravó al constatar que el pago mínimo requerido por la entidad bancaria ya superaba los $2.726.170.

Al intentar determinar la causa de estas compras, el titular de la tarjeta mantuvo una entrevista con su expareja, una mujer de 44 años, con quien había finalizado una relación sentimental en 2022. La mujer, según el relato del denunciante, admitió haber sido la responsable de las operaciones de consumo y habría acordado formalmente asumir el pago de la totalidad de la deuda generada.

Para demostrar su compromiso, la imputada realizó una transferencia inicial a favor del denunciante por la suma de $600.000 en fecha 5 de diciembre de 2025. Sin embargo, desde ese momento, no se registraron más transacciones de pago ni se pudo establecer comunicación con ella, ya que no respondió a los posteriores intentos de contacto.

Al sentirse económicamente perjudicado y ante el incumplimiento del acuerdo, el titular de la tarjeta formalizó la denuncia. La causa está abierta para establecer formalmente al imputado, aunque las diligencias se centran en la documentación aportada por el denunciante y el acuerdo previo con la mujer de 44 años. La justicia deberá ahora avanzar en las medidas pertinentes para resolver la situación crediticia y determinar las responsabilidades penales derivadas de este fraude.