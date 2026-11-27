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La Policía de Santa Cruz detuvo a un hombre en la localidad de Las Heras tras ser señalado como participe en un robo de herramientas. La Policía recuperó una motosierra y una sierra que habían sido sustraídas de una vivienda.

El hecho ocurrió en una casa de la calle Bartolomé Mitre y, según denunció el propietario, se encontraba en su casa cuando escuchó ruidos de la parte del fondo del terreno. Cuando el hombre salió descubrió que personas desconocidas escapaban por los sectores delantero y trasero del terreno.

Aunque el damnificado intentó buscarlas en su motocicleta, no logró encontrarlas. Al revisar el lugar, advirtió que faltaban una sierra del interior de un galpón y una motosierra que estaba afuera, por lo que decidió llamar a la fuerza de seguridad, conoció La Opinión Austral.

Tras entrevistar al denunciante, conocer los detalles del caso y de las descripciones de los ladrones, personal de las comisarías Primera y Segunda realizó un rastrillaje por las calles cercanas y llegó hasta una vivienda ubicada en la calle Ministro Calderón de la ciudad.

Allí, la dueña de una propiedad le contó a los uniformados que había visto a un hombre con pantalón negro y rayas verdes llevando las herramientas denunciadas como robadas por su patio delantero. Al notar que lo observaban, el sujeto escapó y dejó los elementos en el suelo.

De este modo, la Policía resguardó una motosierra Stihl, modelo MS461, y una sierra ingletadora Omaha, ambas con sus características asentadas en el procedimiento. Una pareja aportó una descripción del hombre y, poco después, los efectivos localizaron a un sospechoso que coincidía con esos datos.

El sospechoso quiso escapar, fue detenido e identificado con las iniciales E.O.P. La Secretaría Penal de turno dispuso que, cumplidos los plazos legales, quedara detenido y comunicado, a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como hurto e interviene el Juzgado de Instrucción Nº 1.