La localidad de Las Heras volvió a ser escenario de un importante operativo policial en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes. Con dos allanamientos simultáneos, la División Investigativa local -bajo directivas de la Fiscalía Federal Descentralizada de Caleta Olivia– logró incautar distintas sustancias prohibidas y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas, en un procedimiento que dejó como saldo a tres personas imputadas y una causa judicial en pleno avance.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que los procedimientos se desarrollaron durante la jornada del jueves en dos viviendas de la ciudad, seleccionadas luego de varias semanas de tareas de inteligencia y seguimiento.

Según fuentes policiales, ambos domicilios habían sido señalados en denuncias previas por movimientos sospechosos vinculados a la venta de estupefacientes en pequeñas cantidades, modalidad conocida como narcomenudeo.

Al ingresar a los inmuebles, los investigadores encontraron marihuana, clorhidrato de cocaína, balanzas digitales, picadores artesanales, una pipa metálica y varios teléfonos celulares que, se presume, habrían sido utilizados para coordinar transacciones y contactos. Todos estos elementos son considerados claves para reconstruir el circuito de distribución local y determinar responsabilidades concretas en la actividad ilícita.

Además, en el marco de la misma investigación se realizó una requisa sobre un vehículo Chevrolet Corsa, donde también se hallaron sustancias prohibidas. La presencia de droga en el rodado refuerza, según los investigadores, la hipótesis de que los involucrados utilizaban el automóvil para el traslado y abastecimiento de los puntos de venta.

Por orden judicial, se labraron las actas de imputación para las tres personas identificadas como parte del hecho: dos hombres y una mujer, quienes quedaron sujetas a la causa mientras continúan las actuaciones judiciales. Si bien no se dispuso la detención de los sospechosos, la investigación continúa su curso con análisis de los elementos incautados, peritajes y nuevas diligencias que podrían derivar en más medidas procesales.

En el operativo participaron el jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, efectivos de la División de Investigaciones Las Heras, Fuerzas Especiales Zona Norte y personal especializado en narcocriminalidad de Caleta Olivia y Pico Truncado. La coordinación interregional permitió asegurar el éxito de un procedimiento considerado de alto impacto para la zona norte de Santa Cruz, donde las autoridades han intensificado los esfuerzos para combatir el narcomenudeo y delitos asociados.

Desde la fuerza provincial destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas unidades, así como el rol de la ciudadanía en la denuncia de movimientos sospechosos. En un contexto donde el narcomenudeo suele insertarse silenciosamente en los barrios, cada intervención representa un punto de inflexión para evitar la expansión del delito y proteger a las comunidades más expuestas.

Las actuaciones siguen en manos de la Justicia, mientras las áreas especializadas de la Policía reiteran su compromiso con la prevención, investigación y combate del tráfico de drogas en toda la región.